Иммунитет к коронавирусу после вакцины «КовиВак» длится порядка 8 месяцев. Такой период называет разработчик препарата, центр имени Чумакова. Его представители сказали, что центр планирует выпустить до конца года минимум 7,5 миллионов доз вакцины. Тем временем центр подал документы для использвания «КовиВака» людям старше 60 лет.

Чтобы остановить распространение коронавируса, у 60-70% россиян должен появиться иммунитет, напомнили в Роспотребнадзоре. Для улучшения ситуации в ведомстве призвали как можно больше людей сделать прививку от инфекции, передает агентство РИА Новости. Рост заболеваемости, подчеркнули там, не прекратится пока не будет сформирована т.н. иммунная прослойка. На сегодняшний день в России, по предварительной информации, хотя бы один компонент вакцины получили около 13 млн. человек. Или 8,5% населения.