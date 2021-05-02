Более 80 деятелей культуры и журналистов выступили в поддержку адвоката Ивана Павлова. Обращение опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово». Главу организации «Команда 29» Павлова обвинили в разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. У него прошли обыски, адвокату назначили запрет определенных действий, в том числе пользоваться телефоном и интернетом. По мнению авторов письма, такая мера пресечения означает для Павлова «еще до приговора ограничение адвокатской деятельности». Они подчеркивают, что Павлов — «один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России».