Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 6 лет назад погибли люди. Представители националистов провели шествие, приуроченное к годовщине трагедии.

С самого утра у Дома профсоюзов на Куликовом поле лежат венки и лампадки. Цветы возложили политики и неравнодушные жители города. Родные погибших пришли вспомнить своих близких. В день годовщины трагедии в Одессе серьезно усилены меры безопасности.

Площадь возле Дома профсоюзов оцеплена полицией, которая досматривает личные вещи. Особое внимание силовиков было привлечено к акции националистов под названием «Марш украинского порядка». Шествие началось у памятника Шевченко в одноименном парке, оттуда его участники проследовали к Соборной площади. Акцию организовали представители местного отделения запрещенной в России организации под названием «Национальный корпус» при участии других праворадикальных движений. Некоторые из них выкрикивали националистические лозунги и жгли файеры, пишет сайт РБК. Многие участники шествия были одеты в камуфляж.

Жертвами столкновений и пожара в Доме профсоюзов в мае 2014 года стали 48 человек, 250 пострадали.