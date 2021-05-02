В Великобритании призывают объединиться для борьбы с российской пропагандой

Лондон намерен убедить партнеров по G7 в том, что миру необходимы определенные механизмы, чтобы бороться с дезинформацией, которую по всему миру якобы распространяет Россия. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в преддверии встречи Группы семи.

В интервью агентству Рейтер он, в частности, обвинил Москву в том, что она пытается подорвать доверие к правительствам западных стран. В качестве примера Рааб привел информацию о потенциальном вмешательстве Кремля в выборы, а также информацию о вакцинах от коронавируса. Российские власти неоднократно все эти нападки отвергали, указывая на их необоснованность.

Наряду с Москвой обвинения звучали и в адрес Пекина. Когда каждая страна по отдельности пытается разоблачить дезинформацию, это не приводит к желаемым результатам, уверен Доминик Рааб. Совместная же позиция поможет донести правду до граждан Европы, России, Китая и всего мира.

Накануне МИД Великобритании сообщил, что выделил дополнительные 11 миллионо долларов Всемирной службе Би-би-си для борьбы с дезинформацией и ложными новостями.