Полиция в Петербурге задержала нескольких человек во время показа картин, посвященного освобождению политзаключенных

Полиция в Санкт-Петербурге задержала нескольких человек во время показа картин, посвященного освобождению политических заключенных.

Акциониста Павла Крисевича и активистку Анастасию Михайлову задержали в Михайловском сквере, в самом центре Петербурга. Там, как сообщает издание МБХ.медиа, в это время под открытым небом проходил показ картин: в частности, на одной из них была надпись «Свободу политзаключенным», на другой – шлем силовика с подписью «Забрало запотело». Приехавшие на место сотрудники полиции сняли и увезли с собой все картины с этой выставки. Во время задержания Крисевич кричал в громкоговоритель «Россия будет свободной», Михайлова была одета в тюремную робу. Сейчас активистов уже доставили в одно из городских отделений полиции. Что конкретно им вменяют, задержанные пока что не знают.

Ранее Павел Крисевич устраивал в Петербурге и Москве акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия».