Приморский депутат обвинил в коррупции главу региона. Депутат заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко разместил в своем инстаграмме видеообращение к губернатору Олегу Кожемяко. Он утверждает, что представитель партии власти предлагал ему крупную взятку за отказ от участия в избирательной кампании.

Саму запись Ищенко публиковать не стал. Он не уточняет, когда именно он передал материалы сотрудникам спецслужбы. В пресс-службе Кожемяко слова депутата не комментировали. Ищенко лидировал в первом туре выборов три года назад. Ни один кандидат не смог набрать больше 50% голосов, был объявлен второй тур. К концу подсчета лидером был объявлен кандидат от «Единой России». После обвинений в фальсификации выборы были отменены. На повторные выборы губернатора 16 декабря Ищенко допущен не был.