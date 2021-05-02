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15:00, 02 мая 2021

Приморский депутат обвинил в коррупции главу региона

Приморский депутат обвинил в коррупции главу региона. Депутат заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко разместил в своем инстаграмме видеообращение к губернатору Олегу Кожемяко. Он утверждает, что представитель партии власти предлагал ему крупную взятку за отказ от участия в избирательной кампании.

Саму запись Ищенко публиковать не стал. Он не уточняет, когда именно он передал материалы сотрудникам спецслужбы. В пресс-службе Кожемяко слова депутата не комментировали. Ищенко лидировал в первом туре выборов три года назад. Ни один кандидат не смог набрать больше 50% голосов, был объявлен второй тур. К концу подсчета лидером был объявлен кандидат от «Единой России». После обвинений в фальсификации выборы были отменены. На повторные выборы губернатора 16 декабря Ищенко допущен не был.


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