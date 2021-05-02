Жители Одессы вспоминают жертв трагедии, которая произошла 7 лет назад. Сообщается, что к Дому профсоюзов, где в результате пожара погибли почти 50 человек, приносят цветы и свечи. В городе в связи с акциями памяти усилены меры безопасности. Ряд организация радикальной направленности провели в Одессе шествие. 2 мая 2014 года в городе произошли столкновения сторонников и противников Евромайдана и новых украинских властей. Активисты «антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов, где произошел пожар.
2021-05-02T14:32:59+03:00
2021-05-02T14:32:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831870-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 02 мая 2021
Загрузка комментариев...