Жители Одессы вспоминают жертв трагедии, которая произошла 7 лет назад. Сообщается, что к Дому профсоюзов, где в результате пожара погибли почти 50 человек, приносят цветы и свечи. В городе в связи с акциями памяти усилены меры безопасности. Ряд организация радикальной направленности провели в Одессе шествие. 2 мая 2014 года в городе произошли столкновения сторонников и противников Евромайдана и новых украинских властей. Активисты «антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов, где произошел пожар.