Больше полумиллиона жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке. При этом чуть менее половины заявлений отклонили из-за ограничений граждан на въезд в Россию, рассказали агентству ТАСС в МВД России. Два года назад президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства. Согласно документу, на такой порядок могут претендовать также украинцы, которые проживают на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.