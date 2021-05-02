Больше половины спортсменов на токийской Олимпиаде пройдут вакцинацию от коронавируса. Как пишет японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники среди организаторов первенства, свыше половины из 200 стран и регионов, чьи атлеты приедут на игры, уведомили о таких планах Международный олимпийский комитет. Не исключено, что окончательное число получивших препарат может увеличиться. Это повысит уровень безопасности соревнований, отмечает издание. Текущие правила проведения Олимпиады в Токио рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, но это условие не является обязательным.