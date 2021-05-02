Власти Австралии предупредили своих граждан в Индии, что при попытке вернуться им грозит штраф или лишение свободы

Власти Австралии предупредили своих граждан в Индии, что при попытке вернуться домой им грозит штраф или даже лишение свободы до пяти лет, передает агентство Bloomberg. Строгие ограничения ввели из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Индии. Эксперты не исключают, что речь может идти о новой мутации которая отличается особыми осложнениями. В Индии за последние сутки выявлено почти 400 тысяч новых случаев. Скончались за сутки почти 3700 человек.
2021-05-02T14:32:03+03:00
2021-05-02T14:32:03+03:00
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14:32, 02 мая 2021
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