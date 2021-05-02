Полиция в Санкт-Петербурге задержала двух художников-акционистов в центре города. Павел Крисевич и Анастасия Михайлова собирались устроить показ картин на свежем воздухе, рассказали сами задержанные правозащитному проекту «ОВД-Инфо». Работы были посвящены политическим репрессиям. Причины задержания акционистам не объяснили. Сейчас их везут в один из отделов полиции.
2021-05-02T14:31:27+03:00
2021-05-02T14:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 02 мая 2021
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