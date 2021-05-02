Полиция в Санкт-Петербурге задержала двух художников-акционистов в центре города. Павел Крисевич и Анастасия Михайлова собирались устроить показ картин на свежем воздухе, рассказали сами задержанные правозащитному проекту «ОВД-Инфо». Работы были посвящены политическим репрессиям. Причины задержания акционистам не объяснили. Сейчас их везут в один из отделов полиции.