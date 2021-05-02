Депутат приморского законодательного собрания обвинил в коррупции действующего губернатора. Бывший кандидат на пост главы региона, член КПРФ Андрей Ищенко утверждает, что Олег Кожемяко якобы предлагал ему 2 млн долларов за отказ от участия в избирательной кампании. В видеообращении в инстаграмме Ищенко сказал, что запись разговора на эту тему о передал в управление ФСБ по Приморскому краю. Саму запись он публиковать не стал. Также Ищенко не уточняет, когда именно он передал материалы сотрудникам спецслужбы. В пресс-службе Кожемяко слова депутата не комментировали. № года назад выборы губернатора в Приморье сопровождались скандалом. Ни один кандидат не смог набрать больше 50% голосов, был объявлен второй тур. На протяжении всего подсчета голосов лидировал коммунист Ищенко. Однако ближе к окончанию подсчета было объявлено, что единорос Андроей Тарасенко вышел вперед. После обвинений в фальсификации выборы были отменены. На повторные выборы губернатора 16 декабря Ищенко допущен не был.