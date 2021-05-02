На Замоскворецкой и Таганской линиях метро увеличился пассажиропоток после закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»

За два дня после закрытия участка между станциями «Дубровка» и «Волжская» увеличился пассажиропоток на станциях Замоскворецкой линии и станции «Текстильщики», сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«38% пассажиров закрытого участка выбрали самый быстрый и надежный маршрут через Замоскворецкую линию (...). Почти на 30% вырос пассажиропоток на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии», — говорится в телеграм-канале департамента.

По информации ведомства 60% пассажиров закрытого участка воспользовались автобусами КМ. Из-за этого количество людей на станциях «Дубровка» и «Волжская» выросло более чем в два раза.

Департамент транспорта напомнил гражданам, что интервалы движения автобусов в районе Люблино могут увеличиваться. Также отмечается, что количество людей на станциях «Дубровка» и «Волжская» выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой субботой. Поэтому использование Замоскворецкой линии и МЦК является самым удобным вариантом и сократит время в пути.

Ранее 1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» был закрыт для движения поездов из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Движения на участке не будет до 23 мая.