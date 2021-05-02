Первомайские демонстрации в Европе накануне сопровождались столкновениями с полицией. Сообщалось о беспорядках в столицах стран ЕС. Впервые за несколько лет на демонстрации под название «Революционный Первомай» в Берлине отмечались многочисленные нападения на полицейски.

В столице ФРГ прошло 240 первомайских уличных мероприятий. В них участвовало более 30 тысяч человек. Более пяти тысяч полицейских следило за поддержанием порядка.

Главное шествие под лозунгом «Нет расизму, капитализму и повышению цен на жилье» было остановлено при подходе к центру. Полиция отделила от демонстрации представителей агрессивного левоэкстремистского «Черного блока». В стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды. К нарушителям присоединились прохожие в состоянии алкогольного опьянения и молодежь. На улице были построены баррикады, подожжены контейнеры с мусором. Полиция применила перечный газ.



Было задержано более 250 злоумышленников. Более 30 полицейских получили ранения. В 21 час руководитель демонстрации остановил шествие, так как на него также было совершено нападение.

Президент полиции земли Берлин Барбара Словик заявила, что «неприемлемо применять насилие в рамках конституционной свободы собраний». Однако она отметила, что остальные демонстрации прошли мирно. В том числе традиционная «антикапиталистическая велосипедная прогулка» в зажиточный район Груневальд, а также шествие Объединения немецких профсоюзов и митинг поддержки ночных клубов.



Глава полиции отметила, что на всех демонстрациях соблюдались масочный режим.