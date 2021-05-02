Российские олигархи подали иски в Лондонский суд иски к издательству Харпер Коллинз, которое выпустило в свет книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».

Среди тех, кто обратился в инстанцию совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Как сообщает газета Файнэншл Таймс, еще один иск подан от имени Роснефти. Их сопровождают известные в Британии юридические фирмы. В чем они состоят пока неизвестно, однако ранее юристы Абрамовича, который подал иск в марте, говорили о том, что автор книги Кэтрин Белтон обвинила их подзащитного в коррупции, а также утверждала, что он купил Челси по личному приказу Путина. Представители Альфа групп заявили, что о других исках не знали, а к этой мере прибегли только после того, как не смогли убедить издательство принять ряд мер по исправлению ситуации. В Роснефти от комментариев отказались. Получить их у Чигиринского газете также не удалось.



В издательстве ХарперКоллинз считают работу Белтон добросовестно выполненной и намерены защищать ее.