Ведущую телепрограммы «Ревизорро» отстранили от эфира из-за подозрения в нападении на знакомую. Накануне появились сообщения, что на частной вечеринке в Москве Ксения Милас набросилась с ножом на свою знакомую и нанесла ей несколько ударов в спину и руки. Пострадавшую госпитализировали. Как сказали интернет-изданию Super в руководстве телеканала «Пятница!», сейчас там ждут официальной информации по инциденту, рассчитывают на беспристрастное следствие. И осуждают любое насилие.