В России полностью вакцинированы от коронавируса около 9 млн. человек. Первую дозу получили 13 млн, рассказала первый вице-премьер Татьяна Голикова. Ежесуточно, по ее подсчетам, прививку получают 200-300 тысяч человек. В то же время такого количества получивших препарат, признала она, еще недостаточно. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом пока остается напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тысяч больных. Дополнительные выходные в начале мая, подчеркнул министр, были объявлены для того, чтобы снизить количество новых случаев. Минимальная цифра для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса – около 70 миллионов россиян.