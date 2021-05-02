В США ввели почти 250 млн. доз вакцины от коронавируса. Минимум одну прививку сделали уже больше 146 млн. жителей, почти столько же, сколько составляет население России. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний при подсчете учитывали использование двух доз вакцин от компаний Moderna и Pfizer, а также одноразовый препарат от Johnson&Johnson. По данным американского университета Джонса Хопкинса в США по состоянию на субботу выявлено более 32 млн случаев заражения коронавирусом. И более полумиллиона смертей.
2021-05-02T13:31:50+03:00
2021-05-02T13:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 02 мая 2021
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