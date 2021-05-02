Руководство КНДР обвинило американского президента во «враждебной политике». Ранее Джо Байден в речи перед Конгрессом сказал, что Северная Корея представляет серьезную угрозу для безопасности США и всего мира. В Пхеньяне ответили, что будут вынуждены принять соответствующие меры, и со временем США вновь окажутся в очень серьезном положении, подчеркнули в северокорейском МИДе. Обвинения Вашингтона в нарушении прав человека, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, оскорбляет достоинство вождя КНДР и свидетельствует о подготовке США к противостоянию с Пхеньяном.