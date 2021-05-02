Британия предлагает странам G7 совместно бороться с дезинформацией из России. Участники группы рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде, сказал агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он также выступил за разрушение некоторых, по его словам, препятствий, которые возникают между G7 и странами-единомышленниками, чтобы создать широкую сеть союзников, отстаивающих демократию и открытость рынков.