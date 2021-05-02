Без серьезных происшествий, как говорят в МВД, прошли в России пасхальные мероприятия. Порядок и безопасность обеспечивали более 47,5 тысяч сотрудников полиции, привлекались также бойцы Росгвардии, работники частных охранных организаций, дружинники и добровольцы. Все мероприятия, как сказали в МВД, проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

С поздравлениями к верующим обратился и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В прошлом году пасхальные мероприятия проводились как правило без прихожан из-за противокоронавирусных ограничений.