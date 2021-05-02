Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту вернулся на Землю.

Приводнение корабля произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе ночью. Возвращение на Землю после отделения от Международной космической станции заняло 7 часов. Ведущие трансляция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства эмоционально комментировали происходящее.

Впервые с 1968 года американский космический корабль приводнился ночью. Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи без проблем выбрались из спускаемого аппарата, и сейчас чувствуют себя хорошо. Экипаж Crew Dragon работал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования. Его разработала компания SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.

На МКС работу продолжат космонавты «Роскосмоса» и астронавты NASA.