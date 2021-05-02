Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери после недавнего приграничного конфликта. По предварительным данным, с обеих сторон убиты четыре десятка человек, больше ста получили ранения. Бишкек эвакуировал из зоны конфликта 33 тысячи граждан Киргизии. На киргизской территории повреждены 80 домов, две школы, детсад и три погранзаставы. Стороны сегодня объявили об отводе сил из района конфликта. Накануне глава госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов сообщил об отсутствии разногласий у жителей пограничных территорий.

Ятимов уверен, что в ближайшем будущем между таджиками и киргизами будет достигнуто полное взаимопонимание.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что сложный процесс урегулирования зависит от позиции президентов двух стран.

Встреча президентов запланирована на вторую половину мая, и до этого времени, как добавил Дубнов, не исключены новые боевые столкновения на границе.

Вооруженный конфликт разгорелся в четверг после споров о принадлежности водораспределительного пункта.