В Москве сорвали показ спектакля о протестах в Белоруссии. Премьера должна была пройти накануне вечером на сцене «Театра.doc», однако туда пришли силовики.

Полиция вышла на сцену прямо во время спектакля. Сотрудник в форме сообщил присутствующим, что здание заминировано и попросил покинуть помещение, однако люди в зале сначала решили, что это элемент постановки

После того, как все вышли на улицу, актеры попытались продолжить представление прямо у здания театра, однако и тут вмешались силовики. Они потребовали от присутствующих разойтись, угрожая, что в противном случае всех задержат.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовом ведомстве, в театре работали кинологи с собаками. Вместе с тем, очевидцы пишут в социальных сетях, что вход в театр был оцеплен росгвардейцами, собаку так и не привезли.

Позднее полиция сообщила, что ни взрывоопасных предметов, ни взрывчатых веществ не нашли.

Постановка «Соседи» была создана совместно с проектом «Август 2020». Она рассказывает реальные истории людей, пострадавших от действий силовиков во время жестких разгонов протестов в Белоруссии.

Источник агентства ТАСС рассказал сегодня утром, что по факту звонка с ложным сообщением о минировании полиция начала доследственную проверку.

Представитель театра Юлия Селина сказала «Эху», что считает случившееся провокацией, которая однако не была направлена против театра.

Юлия Селина заметила, что все службы себя вели очень корректно.

Режиссер спектакля Сергей Гиндилис в свою очередь не сомневается, что срыв премьеры связан с тематикой постановки. В то же время сотрудники полиции органично влились в его действие.

Сергей Гиндилис добавил, что еще должны состояться два показа спектакля «Соседи», хотя теперь это не совсем безопасно.

Публицист Андрей Архангельский считает, что в целом многие руководители культурных учреждений уже понимают новые правила игры – что можно ставить или нет.

Впрочем, Андрей Архангельский уверен, что будущее за такими театрами, как «Театр. DOC»