The Financial Times: Трое российских бизнесменов подали иски к британскому издателю книги о Владимире Путине

Трое российских бизнесменов, как пишет газета The Financial Times, подали иски к британскому издателю книги о Владимире Путине. По некоторым данным, речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Шалве Чигиринском. Кроме того, как утверждает издание, иск подала также компания «Роснефть». Что именно они требуют от издательства HarperCollins, пока не известно. Книга под названием «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» вышла в прошлом году. Его автором стала бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. Ранее в суд на издательство и Белтон подал российский миллиардер и владелец «Челси» Роман Абрамович. Он настаивает, что в книге содержатся ложные и клеветнические заявления.