Московская мэрия отрицает проведение проверок в больницах с использованием т.н. «тайных пациентов». Все подобные мероприятия в медицинских организациях проводятся, как правило, в плановом порядке, сказали агентству «Интерфакс» в департаменте здравоохранения. Этим занимаются медицинская инспекция и линейный контроль. Ранее в прессе появились сообщения, что в московских лечебных заведениях начались внеплановые проверки из-за инцидента в больнице Иноземцева. Утверждалось, что для этого используют подставных пациентов, которые фиксируют нарушения. На этой неделе в больнице Иноземцева разгорелся скандал после появления видео издевательств персонала над одной из пациенток.