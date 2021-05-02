Московская полиция начала доследственную проверку в связи с ложным минированием «Театра doc». Как рассказал источник агентства ТАСС, речь идет об инциденте, из-за которого была сорвана премьера спектакля «Соседи». Накануне на время осмотра из здания были эвакуированы 55 человек. Постановка «Соседи» основана на свидетельствах участников протеста в Белоруссии.
2021-05-02T12:31:26+03:00
2021-05-02T12:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 02 мая 2021
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