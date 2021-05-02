Два теста на коронавирус должны сдавать по возвращении из-за границы в том числе те россияне, кто прививался. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, нет достаточных данных, чтобы считать привитых людей полностью безопасными для окружающих. Требование о двойном тестировании вступило в силу накануне. Второй тест необходимо пройти в срок до пяти дней с момента возращения в Россию и загрузить результаты на портал госуслуг. Помимо этого, для прибывающих из Индии россиян и иностранцев действует требование о сдаче тестов прямо в аэропортах. Они обязаны соблюдать режим изоляции до получения результатов тестирования.