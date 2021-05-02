Киргизия и Таджикистан подписали протокол о границе. Также делегации обсудили вопрос о дальнейшем урегулировании в регионе. Чуть ранее представители обеих стран объявили о начале отвода сил. Вооруженный конфликт вспыхнул на границе двух государств в четверг. По предварительным данным, за эти дни в результате столкновений погибли четыре десятка человек. Накануне председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев объявил о договоренностях прекратить огонь.

Камчыбек Ташиев согласился со своим таджикским коллегой в уверенности, что достигнутые условия будут выполняться, а полный мир установится между народами в самое ближайшее время.