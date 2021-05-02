В Подмосковье загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми. Это случилось накануне в поселке Серебряные пруды. Отец оставил двух детей, мальчиков трех и четырех лет в автомобиле на парковке и ушел в магазин. Пока его не было, внутри машины вспыхнул огонь. Один ребенок госпитализирован с ожогами, второй не пострадал, говорят следователи. Теперь в отношении отца завели уголовное дело.
2021-05-02T12:02:57+03:00
2021-05-02T12:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:02, 02 мая 2021
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