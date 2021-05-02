В Подмосковье загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми. Это случилось накануне в поселке Серебряные пруды. Отец оставил двух детей, мальчиков трех и четырех лет в автомобиле на парковке и ушел в магазин. Пока его не было, внутри машины вспыхнул огонь. Один ребенок госпитализирован с ожогами, второй не пострадал, говорят следователи. Теперь в отношении отца завели уголовное дело.