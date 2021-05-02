В министерстве здравоохранения называют напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Статистические данные показывают высокие показатели по числу новых заболевших.

Под наблюдением по всей стране сейчас находится более 300 тысяч больных с коронавирусом, а майские праздники продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, минимальная цифра для формирования коллективного иммунитета, который даст общую защиту от коронавируса – это почти 70 миллионов россиян. Глава министерства здравоохранения обратил внимание на то, что осложнения после болезни возникают у четверти россиян. В то же время суточный прирост заразившихся в России составил 8,7 тысяч случаев, умерли 342 человека, это следует из данных оперативного штаба. В Москве зафиксировано 2,7 тысяч новых случаев, это на 16% меньше, чем накануне, за последние сутки скончались в столице от коронавируса 54 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что в Москве ситуация с коронавирусом не критическая, но рост заболеваемости есть.