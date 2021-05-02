Пандемия коронавируса, по данным ЮНЕСКО, нанесла финансовый удар по 90% СМИ. Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых изданий, оказала негативное воздействие на их разнообразие, приводит мнение руководства организации газета Journal du Dimanche. СМИ, по мнению главы организации, оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации.