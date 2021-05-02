Пандемия коронавируса, по данным ЮНЕСКО, нанесла финансовый удар по 90% СМИ. Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых изданий, оказала негативное воздействие на их разнообразие, приводит мнение руководства организации газета Journal du Dimanche. СМИ, по мнению главы организации, оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации.
2021-05-02T11:32:46+03:00
2021-05-02T11:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 мая 2021
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