Пасхальные мероприятия в России прошли без серьезных происшествий, говорят в МВД. Порядок и безопасность обеспечивали более 47,5 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, к охране привлекались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, дружинники и добровольцы. Все мероприятия, как сказали в МВД, проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.
2021-05-02T11:32:11+03:00
2021-05-02T11:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 02 мая 2021
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