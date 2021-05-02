Пасхальные мероприятия в России прошли без серьезных происшествий, говорят в МВД. Порядок и безопасность обеспечивали более 47,5 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, к охране привлекались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, дружинники и добровольцы. Все мероприятия, как сказали в МВД, проводились с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.