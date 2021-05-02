Новый инцидент со стрельбой в США. Неизвестный открыл огонь в здании казино в штате Висконсин. Пострадали не менее семи человек. Подозреваемый задержан. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало. Сейчас полиция осматривает помещения казино.
2021-05-02T11:31:54+03:00
2021-05-02T11:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 02 мая 2021
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