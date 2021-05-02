Новый инцидент со стрельбой в США. Неизвестный открыл огонь в здании казино в штате Висконсин. Пострадали не менее семи человек. Подозреваемый задержан. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало. Сейчас полиция осматривает помещения казино.