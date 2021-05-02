Сильный пожар бушует на химическом заводе в Иране. ЧП произошло на предприятии в городе Кум к югу от Тегерана. Как передает местное телевидение, пострадали двое пожарных. На кадрах, которые опубликованы в социальных сетях, видны густые клубы черного дыма и большое пламя. Причина происшествия пока не установлена.