Сильный пожар бушует на химическом заводе в Иране. ЧП произошло на предприятии в городе Кум к югу от Тегерана. Как передает местное телевидение, пострадали двое пожарных. На кадрах, которые опубликованы в социальных сетях, видны густые клубы черного дыма и большое пламя. Причина происшествия пока не установлена.
2021-05-02T11:31:40+03:00
2021-05-02T11:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 02 мая 2021
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