Число новых случаев коронавируса за сутки в России опустилось ниже 9 тысяч. По данным оперативного штаба, всего было зафиксировано около 8700 заболевших. Из них почти 2700 – в Москве. Скончались 342 человека. Всего с начала пандемии умерли, по официальным данным, более 110 тысяч человек. Заболели свыше 4,8 млн.
2021-05-02T11:31:19+03:00
2021-05-02T11:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 02 мая 2021
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