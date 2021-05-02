Число новых случаев коронавируса за сутки в России опустилось ниже 9 тысяч. По данным оперативного штаба, всего было зафиксировано около 8700 заболевших. Из них почти 2700 – в Москве. Скончались 342 человека. Всего с начала пандемии умерли, по официальным данным, более 110 тысяч человек. Заболели свыше 4,8 млн.