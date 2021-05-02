Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, уверяет министр здравоохранения Михаил Мурашко. Под наблюдением находятся более 300 тысяч больных. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы снизить количество новых случаев, пояснил министр. Минимальная цифра для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса около 70 миллионов россиян, добавил Мурашко. Ранее в Роспотребнадзоре сказали, что остановить рост числе новых случаев заражений можно будет, когда иммунитет получат 60-70% граждан. Сейчас, по неофициальным данным, прививку от коронавируса получили порядка 8,5% россиян.