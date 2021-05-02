В Израиле сегодня объявлен день траура по погибшим на горе Мерон. Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Во время давки на религиозном празднике на севере страны погибли 44 человека, более ста пострадали.
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В Израиле сегодня объявлен день траура по погибшим на горе Мерон. Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Во время давки на религиозном празднике на севере страны погибли 44 человека, более ста пострадали.