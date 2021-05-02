Пилотируемый корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернулся на Землю.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе около 10 утра по московскому времени. Всего астронавты провели в корабле 6 с половиной часов. Прямую трансляцию вело НАСА. Как сообщили в агентстве это первое ночное приводнение космического корабля с 1968 года, когда американский экипаж вернулся на Землю после облета Луны. Сегодня с Международной космической станции прилетели три американских астронавта Майк Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Гловер, а также их японский коллега Соити Ногути. В апреле к МКС пристыковался еще один Crew Dragon, который доставил на орбиту двух американцев – Шейн Кимбоу и Меган Мак Артур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке. Кроме того, на российском Союзе МС 18 прилетели два наших космонавта Олег Новицкий и Петр Дубов и американец Марк Ванде Хай

Вернувшиеся на землю астронавты работали на МКС с октября прошлого года.