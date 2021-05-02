«Аэрофлот» предупреждает пассажиров об отмене рейсов Москва – Таллин. Полеты возобновились в начале этой недели. Однако теперь пассажиры рейса, который запланирован на 16 мая получили уведомления, передает агентство «Интерфакс». По данным сайта перевозчика, ближайший рейс в Таллин отправится из «Шереметьево» вечером в воскресенье, после этой даты в расписании полеты в Эстонию не указаны. По словам источника агентства, отмена рейсов может быть связана с тем, что российский оперштаб по борьбе с COVID-19 не согласовал их с эстонской стороны.