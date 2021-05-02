Полиция в Москве сорвала спектакль о протестах в Белоруссии

Официальной причиной появления силовиков на поставке стало сообщение о минировании здания, написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» драматург и сценарист спектакля «Соседи» Иван Угаров.

Прямо во время игры актеров на сцену неожиданно вышел сотрудник в форме и заявил: «Это, наверное, бестактность, но здание заминировано. Покиньте помещение». Этот момент попал на онлайн-трансляцию спектакля.

Сотрудники Театра.doc попытались продолжить представление на улице. Однако в скором времени приехало несколько полицейских автобусов, и силовики потребовали присутствующих разойтись, иначе всех их задержат.

Как рассказала автор и главный редактор проекта «Август 2020» Александра Ливергант, позднее силовики сообщили, что никакой бомбы не обнаружили.

Спектакль «Соседи» создан Театром.doc совместно с медиапроектом «Август 2020». В нем собраны истории реальных людей, пострадавших в результате действий силовиков во время белорусских протестов.