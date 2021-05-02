Высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства задержали в Иркутске. Замначальника службы безопасности областного управления ФСИН подозревается во взятке в 60 млн рублей, говорят следователи. Его отправили под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый обещал прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций.