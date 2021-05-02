Высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства задержали в Иркутске. Замначальника службы безопасности областного управления ФСИН подозревается во взятке в 60 млн рублей, говорят следователи. Его отправили под домашний арест. По версии следствия, подозреваемый обещал прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций.
2021-05-02T10:32:39+03:00
2021-05-02T10:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 02 мая 2021
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