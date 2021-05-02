Добыча нефти в России с начала года снизилась на 10%, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центрального диспетчерского управления ТЭК. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 20,5%. Эксперты напоминают, что Россия снижает добычу в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти. При этом в феврале — апреле страна получила возможность даже нарастить добычу за месяц на 130 тыс. баррелей в сутки Ранее участники сделки по заморозке добычи договорились нарастить производство с мая.
2021-05-02T10:32:15+03:00
2021-05-02T10:32:15+03:00
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10:32, 02 мая 2021
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