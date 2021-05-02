Глава европейской дипломатии осудил санкции России против представителей ЕС. Жозеп Боррель назвал ответ Москвы безосновательным и неприемлемым. Такой шаг лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений, уверен руководитель внешнеполитической службы ЕС. Брюссель осудил решение России запретить восьми гражданам европейских стран въезд на территорию Российской Федерации. Москва объявила о таких мерах в ответ на введенные в марте Советом ЕС санкций в отношении шести российских граждан из-за преследования политика Алексея Навального.