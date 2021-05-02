В Москве сорвали спектакль по мотивам протестов в Белоруссии. Премьера постановки «Соседи» должна была пройти в «Театре.doc». Однако уже после начала представления на сцену вышел полицейский и попросил зрителей, а также артистов покинуть зал якобы из-за звонка о заложенной бомбе, пишет интернет-издание «Медиазона». После проверки с кинологом бомбы не нашли. При этом, по словам очевидцев, участников спектакля хотели обвинить в проведении несогласованной акции, когда актеры попытались продолжить представление на улице. Спектакль «Соседи/Суседзi» основан на историях граждан Белоруссии, кто пострадал от действий белорусских силовиков в ходе протестов после президентских выборов.
2021-05-02T10:31:20+03:00
2021-05-02T10:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 02 мая 2021
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