В Москве сорвали спектакль по мотивам протестов в Белоруссии. Премьера постановки «Соседи» должна была пройти в «Театре.doc». Однако уже после начала представления на сцену вышел полицейский и попросил зрителей, а также артистов покинуть зал якобы из-за звонка о заложенной бомбе, пишет интернет-издание «Медиазона». После проверки с кинологом бомбы не нашли. При этом, по словам очевидцев, участников спектакля хотели обвинить в проведении несогласованной акции, когда актеры попытались продолжить представление на улице. Спектакль «Соседи/Суседзi» основан на историях граждан Белоруссии, кто пострадал от действий белорусских силовиков в ходе протестов после президентских выборов.