МВД к концу года запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством.

Сервис «Антимошенник» станет частью официального приложения МВД, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как ожидается, теперь при звонке с номера телефона, с которого ранее совершались противоправные действия, на экране мобильного телефона будет всплывать уведомление. Аналогичное оповещение будет срабатывать и при получении смс-сообщения от мошенников.

Кроме того, в сервисе будет возможность добавить контакт самостоятельно в так называемый «Белый список», так он не будет блокироваться при звонке.

В пресс-службе ведомства пояснили, что работы по созданию сервиса закончатся в конце декабря этого года, контакт же был заключен чуть больше месяца назад. Стоимость разработки «Антимошенника» составит почти 45 миллионов рублей. Изначально планировалось, что он обойдется в 63 миллиона.

Вместе с тем, аналогичные сервисы уже существуют у различных сотовых операторов. Они оповещают абонента, что ему звонит номер телефона с подозрительной активность, также они могут идентифицировать рекламные номера.

По данным Банка России, за минувший год мобильные мошенники украли у россиян около 9 миллиардов рублей. В основном они использовали схему, когда абоненту звонят от якобы «службы безопасности банка».