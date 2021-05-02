Московская полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» о белорусских протестах в «Театре.doc». Постановка режиссера Сергея Гиндилиса основана на рассказах белорусов, которые пострадали при разгоне протестных акций в Минске после президентских выборов. Через полчаса после начала спектакля в зале появился полицейский, который попросил зрителей и актеров выйти из помещения якобы из-за сигнала о возможном минировании, передает телеканал «Дождь». Сообщается, что поначалу зрители встретили появление силовика аплодисментами, потому что приняли его за элемент представления. После эвакуации актеры попытались продолжить спектакль на улице, однако их прервала полиция.