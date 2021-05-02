Киргизия и Таджикистан начали отвод дополнительных подразделений от границы между двумя государствами. Обстановка в районе конфликта постепенно нормализуется.

В прошедшую ночь обошлось без инцидентов, обстановка оставалась спокойной. Стрельбы тоже не было слышно. Об этом сообщили в пресс-офис Пограничной службы Киргизии. Между тем, Минздрав страны уточнил количество погибших. Столкновения на границе унесли жизни 34 человек. Таджикская сторона сообщала о 12 убитых. Пострадали сотни людей. Сейчас проходит обмен пленными. Киргизская сторона информирует о возвращении 10 человек. Как сообщает агентство Регнум, правительственные делегации подписали документ по делимитации и демаркации границы. Его содержание пока не известно, хотя именно отсутствие такого договора и стало причиной драки между гражданскими, которая переросла в локальное столкновение военных. Каждая из двух стран считала, что водораспределительный пункт Головной, находится именно на ее территории.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что сложный процесс урегулирования конфликта между Киргизией и Таджикистаном зависит от личных инициатив президентов двух стран.

Встреча президентов запланирована на вторую половину мая, и до этого времени Аркадий Дубнов не исключает продолжения боевых столкновений на границе.



С момента распада СССР на границе между Киргизией и Таджикистаном продолжительностью почти 1000 километров, насчитывается более 70 спорных участков.