Переменчивая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе. По данным Гидрометцентра, будет и первая майская гроза, и повышение температуры до 19 градусов тепла, и резкое похолодание сразу на 10 градусов, очень дождливые дни, и дни без осадков. Специалисты связывают это с приближением Средиземноморского циклона. Он принесет в Москву интенсивные дожди, но температура повысится, передает агентство ТАСС.В то же время на юге европейской части России, а также в Поволжье и ряде регионов Сибири ожидается теплая комфортная погода.