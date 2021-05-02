МВД России планирует к концу года запустить мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Он будет встроен в приложение для смартфона. Сервис станет предупреждать граждан о звонках злоумышленников, рассказали агентству ТАССС в ведомстве. Контракт на создание такого ресурса уже подписан. Само приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для основных мобильных платформ.
2021-05-02T09:31:59+03:00
2021-05-02T09:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 02 мая 2021
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