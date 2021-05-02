МВД России планирует к концу года запустить мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Он будет встроен в приложение для смартфона. Сервис станет предупреждать граждан о звонках злоумышленников, рассказали агентству ТАССС в ведомстве. Контракт на создание такого ресурса уже подписан. Само приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для основных мобильных платформ.